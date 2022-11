Cina, India e Russia: pesanti assenze della Cop27 rischiano di far naufragare gli obiettivi

MeteoWeb

Sono assenza pesanti quelle della Cop27. Mancano alcuni tra i principali paesi emettitori di CO 2 , come Cina, Russia e India. Assenze che mettono a rischio il raggiungimento degli obiettivi della Conferenza. Per l’Italia, Meloni illustrerà la linea del nuovo esecutivo riguardo alla ’transizione giusta’. Si tratta di uno degli elementi chiave riconosciuti dall’Accordo di Parigi per garantire che la transizione verso la decarbonizzazione dell’economia avvenga in modo equo.

Meloni, durante le dichiarazioni programmatiche del governo alle Camere, aveva spiegato che “non c’è un ecologista più convinto di un conservatore, ma quello che ci distingue da certo ambientalismo ideologico è che noi vogliamo difendere la natura con l’uomo dentro, coniugando sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il nostro approccio sarà accompagnare le imprese e i cittadini verso la transizione verde, senza consegnarci a nuove dipendenze strategiche e rispettando il principio di neutralità tecnologica”.