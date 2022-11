MeteoWeb

Nuovo blitz degli attivisti per il clima: persone legate a un gruppo che si fa chiamare “Stop Fossil Fuel Subsidies Australia” hanno incollato le proprie mani alle protezioni trasparenti delle famose serigrafie “Campbell’s Soup” di Andy Warhol, in mostra alla National Gallery of Australia a Canberra.

Fonti della National Gallery hanno riferito che l’opera non è stata danneggiata.