Clima, caldo in Qatar: a Doha +3,4°C in più rispetto alla media

MeteoWeb

Secondo i calcoli degli scienziati di Climate Central, centro di ricerca americano sul clima, il cambiamento climatico ha effetti anche sulle temperature che si stanno registrando in questi giorni a Doha, in Qatar, dove si stanno giocando i Mondiali di calcio. A pochi giorni dall’inizio, si registrano +3,4°C rispetto alla norma del periodo dell’anno.

Secondo Climate Central, le temperature a Doha sono attualmente più calde di oltre 3°C nell’arco della giornata rispetto al normale periodo dell’anno, un aumento che il cambiamento climatico ha reso almeno 2 volte più probabile.

“Lo stress di gareggiare in condizioni di caldo estremo sta colpendo un numero crescente di sportivi, e il cambiamento climatico sta rendendo gli sport all’aperto più rischiosi sia per i professionisti che per il resto di noi,” ha dichiarato Andrew Pershing, direttore del dipartimento di scienze climatiche di Climate Central. La situazione “continuerà ad essere ancora più rischiosa, finché le emissioni nette di gas serra non saranno fermate e le temperature globali non smetteranno di aumentare“.