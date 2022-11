Clima, dalla Cina più emissioni negli ultimi 8 anni che dal Regno Unito negli ultimi 270

MeteoWeb

La Cina ha emesso più anidride carbonica negli ultimi otto anni rispetto al Regno Unito dall’inizio della Rivoluzione Industriale, secondo dati citati da The Telegraph. Tra il 1750 e il 2020, il Regno Unito ha emesso 78 miliardi di tonnellate di anidride carbonica nell’atmosfera, rispetto alle emissioni di 80 miliardi di tonnellate della Cina dal 2013.

Mentre è in corso la COP27 in Egitto, il Regno Unito ha dichiarato di essere disposto a pagare “risarcimenti per i cambiamenti climatici” ai Paesi vulnerabili al clima. Tuttavia, è improbabile che la Cina sia parte di un accordo perché si considera ancora un Paese in via di sviluppo, riporta The Telegraph. Questo nonostante la Cina abbia emesso il 14% di tutte le emissioni nel corso della storia, superata solo dagli Stati Uniti, che hanno emesso il 25% di tutte le emissioni. Il Regno Unito, invece, ha emesso solo il 4,6% di tutte le emissioni storiche, al quinto posto nel mondo. Circa l’80% di queste emissioni si è verificato prima del 1990.

Emissioni pro capite

Oggi, il Regno Unito emette meno dell’1% di tutte le emissioni globali ogni anno e, una volta adattato alla popolazione, si colloca al 68° posto per emissioni pro capite globali. La Cina, d’altra parte, è responsabile del 30% di tutte le emissioni globali ogni anno, classificandosi al 42° posto per emissioni pro capite.

I dati del progetto Our World in Data dell’Università di Oxford hanno mostrato che il Regno Unito ha visto la riduzione più rapida delle emissioni di CO 2 negli ultimi 30 anni tra le altre nazioni industrializzate. Le emissioni annuali del Regno Unito rappresentano poco più della metà – il 54,8% – di quanto facevano nel 1990. Nel frattempo, la Germania ha ridotto le proprie emissioni di circa il 40% e la Francia del 30%. La Cina ha visto le sue emissioni quadruplicare nello stesso periodo, emettendo 10,7 miliardi di tonnellate di CO 2 nel 2020, rispetto ai 329 milioni del Regno Unito.

Tra gli altri Paesi del G20, il Regno Unito è uno di sette Paesi ad aver ridotto le emissioni rispetto ai livelli degli anni ’90. Brasile, Corea del Sud, Turchia, Arabia Saudita, Indonesia, India e Cina hanno almeno raddoppiato le loro nello stesso periodo.

Deficit di emissioni climatiche

L’Unione Europea, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno emesso collettivamente oltre la metà delle emissioni globali nel corso della storia. Nel frattempo, i Paesi V20, un gruppo di Paesi estremamente vulnerabili ai cambiamenti climatici, hanno emesso collettivamente meno dello 0,7% di anidride carbonica, nonostante rappresentino circa il 10% della popolazione mondiale. Questi Paesi stimano una perdita di 525 miliardi di dollari negli ultimi 20 anni a causa del cambiamento climatico.

Mentre molti Paesi occidentali hanno registrato un calo delle emissioni negli ultimi anni come parte di un più ampio allontanamento dall’industrializzazione, le emissioni sono ancora concentrate in una manciata di Paesi. Complessivamente, solo tre Paesi – Cina (30%), Stati Uniti (13%) e India (7%) – hanno rappresentato oltre la metà di tutte le emissioni nel 2020, mentre 118 aree su 224 hanno rappresentato meno dell’1%.