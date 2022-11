Clima e coincidenze disastrose: nuove informazioni sull’ondata di caldo record del Nord America del 2021

MeteoWeb

L’ondata di caldo che ha colpito il Nord America occidentale a fine giugno e inizio luglio 2021 non è stato un evento di mezza estate qualsiasi. In nove giorni, dalla Columbia Britannica fino allo stato di Washington e all’Oregon e oltre, sono state superate le temperature medie regionali per il periodo di 10°C, e in singoli giorni in alcune località, di un incredibile 30°C. Tra i molti nuovi record giornalieri, è stato stabilito un nuovo record nazionale per tutto il Canada, con i +49,6°C di Lytton, nella British Columbia. Il giorno successivo, l’intera città è bruciata in un incendio incontrollabile, uno dei tanti innescati dal clima caldo e secco. In tutta la regione, almeno 1.400 persone sono morte per cause legate al caldo.

Nel giro di poche settimane, gli scienziati hanno attribuito gran parte della responsabilità dell’estremità dell’evento al cambiamento climatico. Ora, un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, sostiene questa conclusione e per la prima volta chiarisce in modo completo i molteplici meccanismi – alcuni strettamente legati al clima, altri più nel regno di coincidenze disastrose – che, secondo loro, hanno portato a quelle temperature sconvolgenti.

“È stato così estremo, si è tentati di applicare l’etichetta di un evento ‘cigno nero’, uno che non può essere previsto“, ha detto l’autore principale Samuel Bartusek, dottorando presso il Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia Climate School. “Ma c’è un confine tra il totalmente imprevedibile, il plausibile e il totalmente previsto che è difficile da classificare. Lo definirei più un cigno grigio”.

I risultati dello studio

L’ondata di caldo del 2021 sul Nord America occidentale è arrivata in parte dalla flessione della corrente a getto dell’emisfero settentrionale in quattro enormi picchi e affondi nord-sud. Sotto i picchi, l’Eurasia occidentale e la Siberia nordorientale hanno registrato aumenti di temperatura, ma il Nord America ha avuto la peggio. All’interno di un quarto picco, anche l’Islanda ha registrato temperature elevate.

Lo studio ha raccolto i dati climatici a partire dagli anni ’50, insieme alle osservazioni meteorologiche giornaliere delle settimane precedenti e durante l’ondata di caldo. Una conclusione fondamentale è che un tale evento sarebbe stato praticamente impossibile senza il riscaldamento indotto dall’uomo. Era impossibile negli anni ’50, ma il riscaldamento atmosferico da allora ha spostato l’ago sulla prospettiva di un evento ogni 200 anni, ancora raro, ma ora fattibile. I ricercatori prevedono che se il riscaldamento continuerà anche a un ritmo moderato, tali ondate di calore potrebbero colpire la regione circa ogni 10 anni entro il 2050.

In sostanza, lo studio afferma che gran parte dell’ondata di caldo del 2021 è derivata dagli effetti moltiplicativi delle temperature complessive più alte, compreso l’essiccamento dei suoli in alcune aree. Inoltre, circa un terzo dell’ondata di caldo proveniva da quelle che i ricercatori chiamano forze “non lineari”: pattern meteorologici a breve termine che hanno contribuito a bloccare il calore, che potrebbe anche essere stato amplificato dal cambiamento climatico.

Uno dei fattori principali, dicono i ricercatori, è stata un’alterazione della corrente a getto, che normalmente trasporta l’aria da ovest a est attraverso le medie latitudini dell’emisfero settentrionale lungo un percorso più o meno circolare. Prima dell’ondata di caldo, però, la corrente a getto si è piegata in enormi onde, con quattro picchi e affondi nord-sud. Queste hanno concentrato i sistemi di alta pressione sotto ogni picco; l’alta pressione comprime l’aria sempre di più man mano che si avvicina alla superficie e questo genera calore. Uno di quei sistemi si è stabilito nel Nord America occidentale, rimanendovi giorno dopo giorno e creando ciò che i meteorologi chiamano “cappa di calore”.

La corrente a getto

Alcuni scienziati ritengono che le grandi onde della corrente a getto stiano diventando più frequenti ed estreme a causa del riscaldamento indotto dall’uomo. La corrente a getto normalmente forma un confine tra la gelida aria polare e l’aria più calda meridionale, ma il recente grande riscaldamento nell’Artico sta abbattendo la differenza di temperatura, destabilizzando il sistema, sostengono. Questa idea è ancora in discussione.

Nel 2021, le principali ondate di calore simultanee legate alle anse della corrente a getto hanno colpito non solo il Nord America, ma all’interno di una cappa che copre gran parte della Scandinavia, dell’Europa orientale, della Russia occidentale e del Caucaso; e un’altra sulla Siberia nordoccidentale. Quella del Nord America occidentale è stata di gran lunga la peggiore.

Un fattore, affermano gli autori, è stata una serie di onde atmosferiche su scala ridotta generate nell’Oceano Pacifico occidentale. Queste si sono spostate verso est e, dopo aver colpito la terraferma, si sono agganciate all’onda più grande della corrente a getto e l’hanno amplificata.

Un fattore chiave a lungo termine, affermano i ricercatori, è l’essiccazione guidata dal clima che ha raggiunto gran parte degli Stati Uniti e del Canada occidentale negli ultimi decenni, riducendo i livelli di umidità del suolo in molte aree. Durante l’ondata di caldo, ciò ha significato una minore evaporazione dell’acqua dalla vegetazione che in precedenza avrebbe contribuito a contrastare il riscaldamento dell’aria vicino alla superficie. Con una minore evaporazione, in alcuni punti la superficie riscaldava più efficacemente l’aria sopra di essa. In effetti, i ricercatori hanno scoperto che l’ondata di caldo è stata più estrema nelle aree con i suoli più aridi.

“Il riscaldamento globale sta gradualmente rendendo il Nord-Ovest pacifico più secco“, spingendolo in uno stato a lungo termine in cui tali eventi estremi stanno diventando sempre più probabili, ha affermato il coautore dello studio Mingfang Ting, Professore della Lamont-Doherty.

Caldo e siccità nel Nord America occidentale

Il caldo straordinario e la siccità continuano a colpire la regione. A metà ottobre di quest’anno, sono stati infranti molti record di temperatura giornalieri con picchi più caratteristici di piena estate che di metà autunno. Questi includevano +31,1°C a Seattle il 16 ottobre. Lo stesso giorno, ci sono stati record a Vancouver (+30°C); Olympia (Washington) (+29,4°C) e Portland (Oregon) (+30°C). Il clima caldo e secco ha scatenato incendi boschivi così violenti e diffusi che il 20 ottobre il fumo ha fatto sì che Seattle avesse la peggiore qualità dell’aria di qualsiasi grande città del mondo, davanti ai soliti noti, come Pechino e Delhi.

“Possiamo certamente aspettarci periodi più caldi in quest’area e in altre aree, proprio a causa dell’aumento delle temperature globali e del modo in cui sposta di enormi quantità la probabilità di eventi estremi”, ha affermato Bartusek.