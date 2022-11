Clima, COP27: il Ministro Pichetto in Egitto con il Premier Meloni

MeteoWeb

Al via oggi la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022, la COP27, la XXVII Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici: si tiene a Sharm el-Sheikh dal 6 al 18 novembre 2022, sotto la presidenza dell’Egitto.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà all’apertura del vertice, accompagnata dal Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto (FI). Il Ministro in seguito tornerà a Sharm el Sheikh dal 13 al 14 novembre per presenziare all’apertura del segmento ministeriale dei lavori, al fine di dare impulso ai negoziati sui diversi dossier in discussione e per partecipare sia ad alcune importanti attività organizzate dalla Presidenza egiziana, sia ad altrettante iniziative che si svolgeranno presso il Padiglione Italiano.

A Sharm el-Sheikh, Meloni ribadirà che l’Italia partecipa all’impegno comune di riduzione dei gas serra preso dall’UE: taglio del 55% delle emissioni entro il 2030 e zero emissioni nette entro il 2050. In tutti i negoziati della COP27, le posizioni dei 27 saranno rappresentate unitariamente dall’Unione Europea. Il presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha già chiarito nei giorni scorsi che l’Unione non intende venir meno ai suoi impegni di decarbonizzazione, nonostante la crisi energetica e le tensioni internazionali.