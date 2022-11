Clima, Macron vuole un vertice a Parigi dopo la delusione della Cop27

MeteoWeb

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi di voler organizzare un vertice a Parigi nel 2023 per mettere in atto “un nuovo patto finanziario” con i paesi vulnerabili, mentre la Cop27 in Egitto si è conclusa con risultati a dir poco deludenti. “Serve un nuovo patto finanziario con i Paesi più vulnerabili. Ci lavorerò con i nostri partner in vista di un vertice a Parigi prima della prossima Cop” che si terrà a Dubai alla fine del 2023, ha annunciato il presidente francese su Twitter.

La Cop27 si è conclusa oggi con un testo molto contestato sugli aiuti ai Paesi poveri colpiti dal cambiamento climatico, ma anche sul mancato raggiungimento di nuove obiettivi per la riduzione dei gas serra.