Collisione tra due aerei militari negli USA: tutti morti | VIDEO

MeteoWeb

Tragedia a uno spettacolo aereo negli Stati Uniti d’America, il Wings Over Dallas, in Texas. Due aerei della Seconda guerra mondiale, tra i quali un B-17 Flying Fortress, si sono scontrati sopra i cieli di Dallas. L’impatto con il caccia Bell P-63 KingCobra è avvenuto in volo alle 13:20 ora locale, le 20:20 italiane. Vari testimoni hanno caricato sui social network i video dell’incidente, in uno dei quali si vede uno dei velivoli che sembra spaccarsi prima di schiantarsi al suolo ed esplodere avvolto da una nube nera dopo l’impatto al suolo.

L’incidente si è verificato durante un’esibizione di aerei militari degli anni ’40, organizzata nell’ambito del lungo weekend festivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma per ora non sono disponibili altre informazioni. Sono sei le persone, tutti membri dell’equipaggio (cinque sul B-17 e una sul P-63), che con ogni probabilità sono morte nell’impatto. I soccorritori stanno lavorando per spegnere l’incendio prima di poter avviare le ricerche dei corpi.