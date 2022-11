Il comandante Stratcom: “il conflitto in Ucraina? Solo un assaggio, la vera guerra sarà con la Cina”

MeteoWeb

L’ammiraglio della marina Charles A. Richard, alla guida dello United States Strategic Command (Stratcom), ha avvertito che la guerra in Ucraina non è il più grande conflitto che gli Stati Uniti affronteranno: il Paese deve essere preparato per un conflitto globale che coinvolge la Cina.

“Questa crisi in Ucraina in cui ci troviamo in questo momento, è solo il riscaldamento,” ha affermato Richard all’Annual Symposium and Industry Update della Naval Submarine League 2022. Il grande conflitto “sta arrivando. E non ci vorrà molto prima che saremo messi alla prova in modi in cui non avveniva da molto tempo“. “Dobbiamo apportare un cambiamento rapido e fondamentale nel modo in cui gestiamo la difesa di questa nazione,” ha proseguito. “La situazione attuale sta mettendo in luce in modo vivido l’aspetto della coercizione nucleare e come vi si fa fronte“. “Mentre valuto il nostro livello di deterrenza contro la Cina, la nave sta affondando lentamente. Sta affondando lentamente, ma sta affondando, poiché fondamentalmente stanno mettendo in campo le capacità più velocemente di noi,” ha detto Richard. “Mentre quelle curve continuano, non importa quanto sia buono il nostro piano operativo o quanto siano bravi i nostri comandanti, o quanto siano bravi i nostri cavalli: non ne avremo abbastanza. E questo è un problema a breve termine“.

In un recente messaggio pubblico al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Xi Jinping ha indicato che i due Paesi dovrebbero tornare a un “rapporto solido e stabile“.

“Il mondo oggi non è né tranquillo né stabile. La Cina e gli Stati Uniti sono due Paesi principali. Una comunicazione e una cooperazione più strette tra di noi contribuiranno a portare maggiore stabilità e certezza nel mondo e promuovere la pace e lo sviluppo,” ha affermato Xi. “La Cina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti per trovare il modo giusto per andare d’accordo nella nuova era sulla base del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti. Ciò andrà a vantaggio non solo dei nostri due Paesi, ma anche il mondo intero“.