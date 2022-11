Come saranno gli umani nel 3000: gobba, collo largo e mano ad artiglio

MeteoWeb

I ricercatori hanno creato un prototipo grottesco, chiamato “Mindy“, che secondo loro mostra come potrebbero apparire gli esseri umani tra un migliaio di anni, come risultato della nostra dipendenza dalla tecnologia.

La schiena curva, il collo largo, la mano ad artiglio e persino una seconda serie di palpebre: così “potrebbe essere l’umano nel 3000 e oltre“.

Mindy è stata creata da Toll Free Forwarding come modo per visualizzare come la tecnologia influisce sul nostro corpo. “Abbiamo raccolto ricerche scientifiche e opinioni di esperti sull’argomento, prima di lavorare con un designer 3D per creare un futuro essere umano il cui corpo è cambiato fisicamente a causa dell’uso continuo di smartphone, laptop e altre tecnologie,” ha spiegato.

Anni passati a guardare i nostri smartphone o gli schermi dei computer si tradurranno in una postura curva, secondo il modello. Nel frattempo le nostre mani saranno permanentemente modellate a forma di artiglio a causa del modo in cui teniamo lo smartphone.

Gli esseri umani poi potrebbero sperimentare il “gomito dello smartphone”, un angolo permanente di 90 gradi causato dal tipico posizionamento del braccio quando si tiene un dispositivo.

Le ore a guardare i nostri telefoni non si tradurranno solo in schiene gobbe, ma anche in colli più spessi, perché costringiamo i muscoli della nuca a contrarsi per tenere la testa alta. Più si guarda in basso, più i muscoli devono lavorare per mantenere la testa alta.

Altre caratteristiche grottesche che possiamo aspettarci includono un cranio più spesso e un cervello più piccolo, oltre a una seconda palpebra per prevenire un’eccessiva esposizione alla luce.