Al via il concorso INFN per avvicinare gli studenti alla storia della fisica

Delineare il ritratto di un grande scienziato o di una grande scienziata protagonista della storia della fisica italiana attraverso un podcast: è questa la sfida che l’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare lancia a studenti e studentesse che frequentano il triennio delle scuole secondarie di II grado con il concorso “Audioritratti di scienza”.

Il concorso è stato ideato e lanciato dall’INFN in occasione della pubblicazione de “La Mediateca INFN. La storia della fisica in video“, un archivio di materiale audiovisivo storico sulla ricerca italiana in fisica fondamentale, e si pone l’obiettivo di avvicinare ragazzi e ragazze alla storia della fisica attraverso il materiale presente in questo ricco archivio.

Agli studenti e studentesse sarà, infatti, richiesto di lavorare in piccoli gruppi per realizzare un podcast della durata massima di 5 minuti, ispirato alla vita e all’attività scientifica di un grande scienziato o di una grande scienziata, partendo dal materiale presente nella Mediateca INFN. Saranno poi gli studenti a scegliere come sviluppare il podcast. Potranno, ad esempio, focalizzare l’attenzione su un momento reputato particolarmente significativo nella vita dello scienziato o della scienziata, sulla sua biografia, su una sua grande impresa scientifica, o su altri particolari.

Per fornire ulteriori spunti e approfondimenti ai partecipanti del concorso, nei mesi di gennaio e febbraio l’INFN organizza “La fisica in Super8. Storie di scoperte”, un ciclo di 4 dirette su YouTube di carattere storico sulla storia delle più importanti scoperte della fisica del XX e XXI secolo: le particelle elementari, il bosone di Higgs, le onde gravitazionali, i buchi neri.

Tutti i podcast ritenuti più significativi dalla commissione di valutazione saranno pubblicati sui canali Spreaker, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts dell’INFN. Le prime 3 o 4 squadre classificate, a seconda del numero di componenti per squadra, vinceranno uno stage di due giorni ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, il più grande laboratorio sotterraneo al mondo dedicato allo studio della fisica astroparticellare, che si trova a 1400 metri sotto il Gran Sasso, ad Assergi, in provincia de L’Aquila.

Per partecipare al concorso un insegnante di riferimento dovrà iscrivere i propri studenti entro il 19 dicembre 2022 compilando questo form e gli studenti e le studentesse dovranno consegnare i podcast entro il 13 marzo 2023.