COP27, Meloni: “crisi climatica non si contrasta imbrattando opere d’arte”

MeteoWeb

Oggi Giorgia Meloni è intervenuta a Sharm El-Sheikh il Vertice dei Capi di Stato e di Governo COP27. In un post su Facebook, stasera ha scritto: “Siamo tutti chiamati a compiere sforzi più profondi e più rapidi per proteggere il nostro pianeta, la nostra casa comune. Intendiamo dimostrare che non c’è contraddizione tra ecologia e sviluppo. Che non saranno i radicalismi ideologici o l’imbrattamento di opere d’arte a contrastare efficacemente la crisi climatica. Puntiamo al coinvolgimento del settore privato, dell’economia produttiva. Investiamo nell’innovazione tecnologica e accorciamo le catene del valore. Aiutiamo i territori a resistere ai fenomeni più estremi del cambiamento climatico in atto“.

“Nessuno può tirarsi fuori da una sfida che è globale. Soprattutto le Nazioni maggiormente responsabili dell’emissione di gas serra, le quali, non a caso, hanno disertato questa Cop 27. L’Italia farà comunque la sua parte, con realismo e determinazione. Conservare il nostro patrimonio naturale non è uno slogan, ma l’esempio più vivido del legame tra chi è qui, chi c’era e chi verrà dopo di noi“, ha concluso il Presidente del Consiglio.