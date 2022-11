Cop 27, Marnati (Piemonte): “fondamentali azioni su piccola scala”

MeteoWeb

Anche il Piemonte al Padiglione Italia di Cop27. A rappresentare la regione alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2022, sulle politiche e le iniziative di adattamento al cambiamento climatico a livello regionale e locale, è l’assessore regionale all’Ambiente, Energia, Ricerca e Innovazione, Matteo Marnati.

“Oggi le azioni su piccola scala sono fondamentali per affrontare la sfida dello sviluppo sostenibile a livello globale – ha detto Marnati – E noi, come responsabili delle politiche locali e regionali, abbiamo a disposizione molti strumenti per affrontare queste sfide. Sono convinto che in Piemonte abbiamo raggiunto un notevole consenso politico e a livello locale possiamo anche avere la possibilità di vedere importanti traguardi di transizione da raggiungere nel breve e medio periodo. Tuttavia, gli indicatori temporali, così come concordati con l’accordo di Parigi, non sono l’unico fattore importante da affrontare: di fondamentale importanza è che gli obiettivi della transizione verde devono essere sostenibili e alla portata di tutti. Come amministratori locali – ha aggiunto – siamo consapevoli che nessun cittadino, territorio o impresa debba essere lasciato indietro. Dobbiamo invitare i Governi ad accelerare e a rivedere alcune regole, come quelle per il finanziamento dei servizi locali, per ridurre l’onere dei costi dell’efficienza energetica, per ridurre e semplificare gli ostacoli legati all’introduzione di nuove tecnologie“.