COP27, Biden: “faremo la nostra parte per evitare l’inferno climatico”

“E’ in gioco la vita del pianeta”, ha affermato il Presidente americano Joe Biden alla conferenza sul clima COP27 in corso a Sharm el Sheikh, in Egitto. Biden si è “scusato” per la decisione del suo predecessore, Donald Trump, di uscire dall’accordo di Parigi sul clima (gli USA sono poi rientrati lo scorso anno), ha annunciato 150 milioni di dollari di aiuti per i Paesi in via di sviluppo che soffrono gli effetti del cambiamento del clima e tagli alle emissioni di metano, un potente gas a effetto serra. “Una buona politica climatica è una buona politica economica”, ha poi dichiarato, promettendo che “gli Stati Uniti rispetteranno gli obiettivi sulle emissioni entro il 2030“.

“Il mio impegno sul clima è incrollabile, faremo la nostra parte per evitare l’inferno climatico”, ha detto ancora. “Il governo USA sta mettendo i soldi là dove sono i suoi impegni sulla responsabilità climatica”, ha detto Biden nel suo intervento.

“Ogni nazione deve fare la propria parte” nella lotta ai cambiamenti climatici, ha aggiunto il Presidente USA, sottolineando che “gli Stati Uniti stanno agendo” e “tutti devono agire”. I Paesi che “possono aiutare” devono “sostenere” quelli in via di sviluppo nella loro transizione energetica. Alla COP27, Biden ha annunciato anche che, insieme a Ue e Germania, gli Stati Uniti impegneranno 500 milioni di dollari per finanziare la transizione dell’Egitto verso l’energia pulita.