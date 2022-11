COP27: nuovo portale per apprendimento di tempo e clima per l’Africa

MeteoWeb

In vista della 27a Conferenza delle parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP27), che si terrà in Egitto dal 7 al 18 novembre 2022, la Royal Meteorological Society nel Regno Unito ha aiutato la neonata African Meteorological Society (AfMS) a produrre una suite di apprendimento risorse per il loro sito web africanmetsociety.org.

“L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo” …Nelson Mandela.

Nel 2021, con l’assistenza del Forum internazionale delle società meteorologiche, le Società meteorologiche in Africa hanno istituito un’organizzazione permanente: la Società meteorologica africana (AfMS). L’AfMS mira a portare la conoscenza locale di tutte le singole società per cooperare, sviluppare capacità e condividere le migliori pratiche nel campo del tempo e del clima in tutta l’Africa.

L’AfMS aspira a organizzare eventi di istruzione e formazione, condividere risorse, ospitare conferenze e incoraggiare le collaborazioni scientifiche e tecnologiche. Presterà particolare attenzione a quegli aspetti della meteorologia che possono essere risolti solo su base africana o che sono meglio affrontati su quella scala.

La Royal Meteorological Society (RMetS) sostiene l’African Meteorological Society con la sua visione per rafforzare la capacità meteorologica in Africa, riconoscendo che la formazione è di fondamentale importanza. Vorremmo anche ringraziare l’American Meteorological Society per il supporto nello sviluppo delle pagine web.

C’è molto materiale didattico utile già disponibile online e un piccolo team di esperti RMetS ha raccolto, esaminato e raggruppato oltre 70 risorse di apprendimento per diversi tipi di pubblico. Il nuovo portale di apprendimento offre una suite di materiali e risorse di apprendimento e fornisce un punto di riferimento chiaro e unico per le persone in tutta l’Africa per accedere a corsi e risorse consigliati che sono stati oggetto di controllo da parte di esperti.

Complessivamente, ci sono sette elenchi di risorse di apprendimento, ognuno sviluppato pensando a un pubblico specifico, ad es. bambini delle scuole e insegnanti. In ogni elenco sono presenti alcuni dettagli su ciascuna risorsa, ad esempio chi l’ha creata. C’è anche una breve descrizione di ciò che contiene, le lingue in cui è disponibile, un collegamento a un sito Web e i requisiti di connettività per accedere alla risorsa. Ciascun elenco può essere utilizzato online o scaricato dal sito web.

Maggiori dettagli sul progetto e collegamenti alle risorse sono disponibili qui.