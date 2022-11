COP27, Descalzi: “non serve stupire ogni anno con target più difficili da raggiungere”

MeteoWeb

“E’ importante che la COP27 si svolga in Africa, in Nord Africa, anche nei Paesi che si stanno sviluppando e che hanno necessità diverse dai paesi Ocse che producono molta più CO 2 “: è quanto ha affermato l’ad di Eni, Claudio Descalzi, a margine della conferenza sul clima delle Nazioni Unite che quest’anno si tiene a Sharm El-Sheikh. “Penso che non si possa pensare che a ogni COP ci siano progressi sui target, che speriamo ci siano. Le COP servono anche per consolidare i percorsi perché, visto che se ne fa una ogni anno, servono anche per verificare i miglioramenti, quali sono le aree critiche, per trovare un accordo per migliorarsi,” ha proseguito Descalzi.