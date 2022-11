COP27, la critica di Greta Thunberg

MeteoWeb

Oggi si è conclusa la COP27 in Egitto, che ha lasciato contrariati molti Paesi e molte personalità per le conclusioni a cui si è giunti. Tra gli scontenti c’è anche Greta Thunberg, nota attivista svedese per il clima, che ha deciso di non partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di quest’anno.

“Senza alcun impegno vincolante per ridurre rapidamente e immediatamente i gas serra, il mondo non ha alcuna possibilità di raggiungere il target di 1,5°C”, ha scritto Greta Thunberg su Twitter, precisando che in questo modo si “minimizzano i rischi che i sistemi di sostegno vitale da cui tutti dipendiamo possano essere cancellati” e “si mettono in pericolo innumerevoli vite umane”.