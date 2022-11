Cop27, l’esperto: “evidente l’influenza dell’industria fossile sui governi”

MeteoWeb

“Il livello di influenza dell’industria dei combustibili fossili e degli stati che li sostengono si è mostrato chiaramente” alla Cop27 di Sharm el-Sheikh, “con un ulteriore indebolimento del linguaggio che esclude questi combustibili“. E’ quanto scrive l’esperto inglese di clima, Ed King, in merito alla conferenza del clima. Nel documento finale a suo avviso è stata inserita “fra le fonti energetiche del futuro, insieme alle rinnovabili, l’energia ‘a basse emissioni’“.

Per l’esperto “è una scappatoia notevole, poiché il termine indefinito potrebbe essere usato per giustificare nuovi sviluppi di combustibili fossili“. I lobbysti dei combustibili fossili a Sharm erano 636, il 25% in più rispetto alla Cop26 di Glasgow, avevano segnalato all’inizio dell’evento la ong Global Witness e altre organizzazioni ambientaliste. “L’accordo è stato indebolito con il target di 1,5 gradi relegato nella sezione della Scienza – scrive ancora King –, mentre a Glasgow stava con le soluzioni alla crisi climatica nella sezione della MItigazione“. Per l’esperto inglese “la Cop27 ha subito l’impatto della crisi dell’energia e alimentare che attanaglia il mondo quest’anno, e di una nuova geopolitica modellata su di un mondo sempre più multipolare e sul sempre maggiore impatto che il cambiamento climatico sta avendo su questa geopolitica“.

Pichetto: “persa un’occasione sulla mitigazione”

“Dopo negoziati lunghi e difficili, il risultato più evidente di questa Cop è la creazione di un fondo per sostenere i Paesi più vulnerabili per affrontare le perdite e i danni conseguenti al verificarsi di eventi climatici estremi. Meno soddisfacenti sono stati i risultati ottenuti sul fronte cruciale delle azioni di mitigazione, dove si è probabilmente persa un’occasione importante per incrementare l’ambizione nel campo delle politiche di mitigazione“. Così, in una nota, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

“L’Italia ha partecipato alla Cop27 al massimo livello, sia attraverso l’intervento diretto del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al segmento di alto livello in apertura della Cop, sia con due missioni a Sharm el Sheikh del ministro dell’Ambiente e della sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Costante e prezioso è stato l’operato dell’inviato speciale per il cambiamento climatico del governo italiano, ministro plenipotenziario Alessandro Modiano“, ha precisato Pichetto Fratin.

“Oltre a ciò, nel padiglione italiano allestito negli spazi ove si è svolta la Cop, sono state realizzate decine di iniziative da parte di diversi attori sia pubblici che privati impegnati nelle politiche climatiche, con risultati ottimi sotto il profilo della partecipazione e del contributo all’articolato dibattito in campo climatico. Dopo negoziati lunghi e difficili, il risultato più evidente di questa Cop è la creazione di un fondo per sostenere i Paesi più vulnerabili per affrontare le perdite e i danni conseguenti al verificarsi di eventi climatici estremi. Le modalità di funzionamento del fondo sono state demandate ad un Comitato ad hoc che dovrà elaborarle in tempo per essere approvate alla Cop 28 il prossimo anno“.

Shoukry: “salvato il target di 1,5°C”

“Abbiamo ascoltato la richiesta, e abbiamo risposto. Oggi, qui a Sharm el-Sheikh noi abbiamo istituito il primo fondo dedicato per le perdite e i danni, un fondo che è stato in preparazione per così tanto tempo. Era giusto che questa Cop, la Cop dell’attuazione in Africa, fosse il luogo dove il fondo è finalmente istituito. Milioni di persone nel mondo possono ora vedere un barlume di speranza, che le loro sofferenze saranno finalmente affrontate, rapidamente e adeguatamente“.

E’ quanto dichiarato il presidente della Cop27 di Sharm el-Sheikh, il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry, nel suo intervento conclusivo alla conferenza Onu sul clima. Per Shoukry, “noi lasciamo Sharm el-Sheikh con rinnovata speranza nel futuro del nostro pianeta, con una volontà collettiva ancora più forte e maggiore determinazione nel raggiungere l’obiettivo di temperatura dell’Accordo di Parigi. Noi abbiamo appena adottato lo storico ‘Programma di lavori di Sharm el-Sheikh sull’ambizione nella mitigazione e l’attuazione’, che contribuirà enormemente a tenere 1,5 gradi a portata, e sono fiducioso che tutti noi sappiamo cosa sia necessario fare per salvaguardare 1,5 e garantire che non andremo mai oltre“.