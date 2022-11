COP27: lanciata l’iniziativa per affrontare la sicurezza idrica

MeteoWeb

La presidenza della COP27 lancia l’iniziativa “Action for Water Adaptation and Resilience” (Aware) per affrontare la sicurezza idrica di fronte ai cambiamenti climatici. La giornata è iniziata oggi con l’inaugurazione dell’iniziativa Aware, in collaborazione con l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm).

L’iniziativa promuoverà gli sforzi politici, l’azione pratica, la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo delle capacità sul campo per porre i sistemi di gestione dell’acqua al centro dell’agenda di adattamento ai cambiamenti climatici, creando uno snodo panafricano per l’acqua.

“Con il consumo di acqua in aumento ogni anno e il 70% dell’acqua dolce mondiale utilizzata per l’agricoltura, secondo la Banca mondiale, lo stress del cambiamento climatico si fa sentire sempre di più”, ha dichiarato il Presidente della COP27 e Ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry. “Il cambiamento climatico sta già limitando l’accesso delle persone all’acqua a livello globale, poiché siccità, inondazioni e incendi legati al riscaldamento delle temperature influiscono sull’approvvigionamento”, ha affermato il Ministro, aggiungendo che “il monitoraggio e la gestione degli ecosistemi dei bacini fluviali sta diventando sempre più vitale e iniziative come Aware forniranno per una collaborazione trasformativa in tutto il continente”.