COP27, ecco quanti jet privati sono arrivati in Egitto: delegati accusati di “ipocrisia”

MeteoWeb

I delegati del clima sono stati accusati di ipocrisia dopo che 400 jet privati sono arrivati in Egitto per la COP27, dove si discute del tema dei cambiamenti climatici. Numerosi post sui social media hanno criticato i delegati per aver viaggiato in jet privati al vertice delle Nazioni Unite sul clima.

Fonti egiziane hanno confermato le affermazioni diffuse secondo cui circa 400 jet privati sono atterrati nel Paese nordafricano durante la COP27. Alcuni media hanno citato stime inferiori da parte dei localizzatori di volo, anche se potrebbero esserci stati voli privati che non sono stati registrati dai servizi di monitoraggio.

“Più di 400 jet privati sono atterrati nei giorni scorsi in Egitto“, ha detto il 10 novembre all’AFP una fonte vicina alle autorità dell’aviazione egiziane, che ha chiesto di non essere nominata. “C’era un meeting prima della COP27, e i funzionari si aspettavano quei jet e si sono organizzati all’aeroporto di Sharm el-Sheikh per accogliere quegli aerei”.

Il 6 novembre, Ahmed Moussa, un presentatore di talk show vicino alla leadership egiziana, ha affermato che l’aeroporto di “Sharm el-Sheikh ha accolto più di 300 jet privati. L’aeroporto è stato rinnovato con più corridoi per accogliere gli ospiti della COP27”.

Critiche per i jet privati

Le critiche ai jet privati sono aumentate anche durante l’ultimo vertice delle Nazioni Unite sul clima, COP26, a Glasgow nel novembre 2021. Le stime citate dai media per il numero di jet utilizzati in quell’evento variavano da meno di 200 a circa 400.

Tuttavia, l’uso di jet privati viene criticato dagli attivisti per il clima non solo nell’ambito delle COP. Il 5 novembre, centinaia di attivisti hanno occupato un piazzale per jet privati all’aeroporto Schiphol di Amsterdam, chiedendo il divieto di tali aerei. La protesta è stata organizzata dai gruppi ambientalisti Greenpeace ed Extinction Rebellion.

I passeggeri dei jet privati producono molte più emissioni pro capite rispetto a quelli dei voli commerciali. Secondo il gruppo europeo Transport and Environment, un jet privato può emettere due tonnellate di anidride carbonica in un’ora ed è da 5 a 14 volte più inquinante per passeggero di un aereo commerciale.

Un calcolatore di emissioni online fornito dall’International Civil Aviation Organization indica che un passeggero su un volo commerciale in classe premium produrrebbe circa mezza tonnellata di CO2 durante un volo da Londra a Sharm el-Sheikh. Ci sono più di 33.000 partecipanti registrati alla COP27.