COP27, Meloni: “Italia convinta sull’impegno per la decarbonizzazione”

Il Premier Giorgia Meloni ha parlato al vertice mondiale della COP27 in Egitto, garantendo l’impegno italiano per migliorare le proprie politiche in tema di cambiamenti climatici. “Siamo in un momento cruciale nella lotta contro il cambiamento climatico e siamo tutti chiamati ad affrontare lo scenario complesso aggravato dalla pandemia e dalla guerra. Negli ultimi mesi abbiamo sperimentato drammatici effetti in molte regioni del pianeta. Siamo chiamati a fare di più e più velocemente per proteggere il clima”, ha affermato Meloni alla COP27.

“L’Italia farà la sua parte. L’Italia ha aumentato il contributo dei propri finanziamenti alla lotta al cambiamento climatico, abbiamo triplicato il nostro impegno su questo fronte con un impegno di 1,4 miliardi di dollari in 5 anni”, ha detto Meloni, precisando che l’obiettivo è “una giusta transizione sul clima” da raggiungere con “uno sforzo comune” di tutti i Paesi.

“L’Italia rimane fermamente convinta nel perseguire la decarbonizzazione nel pieno rispetto degli Accordi di Parigi. Dobbiamo sviluppare energia diversificandola e in stretta collaborazione con i Paesi africani“, ha detto il Premier nel suo discorso alla COP27.

Meloni ha confermato l’intenzione dell’Italia di ridurre “le emissioni del 55% entro il 2030 per raggiungere la neutralità al 2050″. “Accelereremo sulle rinnovabili, perseguiremo una giusta transizione climatica. Ma bisogna ammettere che non sta avvenendo una vera cooperazione internazionale in questo campo”, ha affermato.

Gli incontri di Meloni alla COP27

Nel quadro degli incontri bilaterali a margine della COP27, Giorgia Meloni ha incontrato anche il Presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah al Sisi. Durante l’incontro si è parlato di approvvigionamento energetico, fonti rinnovabili, crisi climatica e immigrazione. L’incontro – si legge in una nota di Palazzo Chigi – ha dato occasione al Premier Meloni di sollevare il tema del rispetto dei diritti umani e di sottolineare la forte attenzione dell’Italia sui casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki.

Meloni ha avuto un cordiale incontro bilaterale anche con il Cancelliere della Repubblica federale di Germania, Olaf Scholz. L’incontro, spiega Palazzo Chigi, ha fatto seguito alla conversazione telefonica che avevano avuto il 28 ottobre. I due Capi di governo hanno discusso dei principali temi europei e internazionali, dalla guerra di aggressione russa all’Ucraina alla conseguente crisi energetica e alla gestione dei flussi migratori. Meloni e Scholz hanno inoltre confermato l’intenzione di consolidare le relazioni bilaterali tra l’Italia e la Germania.

Il Premier ha incontrato anche il Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog. Lo scambio con Herzog – comunica sempre Palazzo Chigi – si è concentrato sull’eccellente collaborazione bilaterale e sulla transizione energetica. Meloni si è detta pronta a collaborare con il futuro nuovo Governo israeliano per rafforzare il partenariato italo-israeliano nell’ambito industriale e tecnologico e nel settore delle tecnologie pulite per l’ambiente. E’ stata condivisa una forte assonanza sulla difesa dei valori comuni a partire dalla lotta all’antisemitismo.