Cop27, ministro tedesco: “la Cina riduca le emissioni o pagherà i danni”

La Cina deve ridurre le emissioni inquinanti o pagare per i danni che causa al clima. E’ quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, alla Cop27 a Sharm el Sheikh. Secondo l’esponente dei Verdi, tutti gli Stati con elevate emissioni di gas serra, compresa la Cina, sono responsabili per aiuti ai paesi poveri nella crisi climatica. Baerbock ha quindi chiesto a tutti i responsabili del cambiamento climatico di sostenere con finanziamenti le economie in via di sviluppo che soffrono in modo particolare i danni legati al clima e le loro conseguenze.

“E’ vero, noi in Europa e America settentrionale, in quanto Paesi industrializzati, siamo responsabili dei danni climatici del recente passato e di gran parte del presente con la nostra prosperità costruita sulle energie fossili”, ha dichiarato Baerbock. A ogni modo, tutti i Paesi con grandi emissioni di gas serra di oggi sono responsabili dei danni per il clima nel futuro. Pertanto, anche questi Stati devono contribuire a far fronte all’emergenza ambientale.

Secondo Baerbock, “tutti i Paesi possono ora dimostrare di essere pronti per maggiori ambizioni e maggiore solidarietà” nel contrasto al cambiamento climatico. Intervistata dall’emittente televisiva “N-tv”, l’esponente degli ecologisti ha evidenziato che se i Paesi industrializzati affermano di dover “pagare per i danni del passato, per i danni del futuro, è soltanto una questione di giustizia“. La Cina, ha infine dichiarato la ministra degli Esteri tedesca, “dovrà anche pagare i danni futuri se non sara’ disposta a ridurre radicalmente le proprie emissioni“.