COP27: i negoziati si allungano, la chiusura sarà domani

La COP27 di Sharm el-Sheikh non si concluderà oggi come previsto. La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici andrà avanti fino a domani, e potrebbe prolungarsi fino a domenica: lo ha appreso l’ANSA da fonti diplomatiche.

La trattativa è molto indietro, il documento finale è ancora una bozza. Servirà almeno un altro giorno di negoziati per arrivare a qualche risultato concreto.

A sbloccare i negoziati potrebbe essere la mossa odierna della Commissione europea, che ha proposto di aprire un fondo per i loss and damage, in cambio del mantenimento del target di 1,5°C di riscaldamento globale fissato l’anno scorso alla COP26 di Glasgow. Il fondo dovrebbe avere fonti innovative di finanziamento, tra le quali tasse sull’aviazione, il settore marittimo e i combustibili fossili, secondo quanto ha annunciato il vicepresidente della Commissione Europea, Frans Timmermans.