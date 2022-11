Cop27: dall’Egitto nuova bozza su ‘loss and damage’

MeteoWeb

La Presidenza egiziana ha diffuso una nuova bozza di documento finale sui ristori per le perdite e i danni dovuti al cambiamento climatico. La bozza prevede l’aggiornamento degli strumenti per gli aiuti esistenti (come chiedono Usa e Ue) e di istituire un nuovo fondo (come chiedono G77+Cina). Si prevede anche di creare un Comitato transitorio che presenti il progetto del fondo alla Cop28 del 2023.