COP27: oggi si discute di adattamento e agricoltura

Anche oggi, sabato 12 novembre, sono tanti gli eventi in programma alla COP27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022. Queste giornate sono caratterizzate da discussioni, tavole rotonde ed eventi collaterali. Lo scopo è permettere un’interazione maggiore tra i diversi protagonisti coinvolti nella lotta al cambiamento climatico.

Dopo la giornata della finanza, quella della scienza e dei giovani, della decarbonizzazione, oggi si discute di adattamento e agricoltura. La COP27 si concluderà venerdì 18 novembre con la trattativa tra i Paesi partecipanti e il documento finale.

La giornata dell’adattamento e della resilienza del settore agricolo

Alla COP27 oggi si parla di adattamento e resilienza del settore agricolo, di importanza cruciale soprattutto per i Paesi in via di sviluppo. Sarà un’occasione per condividere e discutere le questioni e le soluzioni relative ai sistemi alimentari, all’agricoltura e alla resilienza.

In risposta al cambiamento climatico, molti attori del sistema alimentare, inclusi agricoltori, PMI e rivenditori, hanno già creato nuove soluzioni per garantire i propri mezzi di sussistenza e la produzione.