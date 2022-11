COP27: oggi riflettori puntati sulla biodiversità

MeteoWeb

Ultimi giorni alla COP27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022. Queste giornate sono dedicate a discussioni, tavole rotonde ed eventi collaterali. Lo scopo è consentire un’interazione maggiore tra i diversi protagonisti coinvolti nella lotta al cambiamento climatico.

Giorno per giorno, i riflettori sono stati puntati su finanza, scienza e giovani, decarbonizzazione, adattamento e agricoltura, donne e acqua, società civile ed energia. Oggi si parlerà di biodiversità.

La COP27 si concluderà venerdì 18 novembre con la trattativa tra i Paesi partecipanti e il documento finale.

COP27, oggi al centro la biodiversità

Oggi alla COP27 si discuterà di natura e di soluzioni basate sull’ecosistema. Si parlerà degli impatti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità e di azioni globali per arrestarne la perdita. Le discussioni includeranno anche le conseguenze dei cambiamenti climatici sugli oceani, le specie in via di estinzione, le barriere coralline, la sostenibilità delle aree protette per fornire servizi ecosistemici all’uomo, l’impatto dei rifiuti di plastica sugli ecosistemi acquatici e sulle specie viventi.