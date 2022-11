COP27: oggi il gender day, riflettori puntati sulle donne

MeteoWeb

Agenda densa di appuntamenti anche oggi, domenica 13 novembre, alla COP27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022. Dopo la giornata della finanza, quella della scienza e dei giovani, della decarbonizzazione, quella dedicata ad adattamento e agricoltura, oggi è il “gender day”.

Queste giornate sono caratterizzate da discussioni, tavole rotonde ed eventi collaterali. Lo scopo è permettere un’interazione maggiore tra i diversi protagonisti coinvolti nella lotta al cambiamento climatico.

La COP27 si concluderà venerdì 18 novembre con la trattativa tra i Paesi partecipanti e il documento finale.

COP27, oggi la giornata dedicata alle donne

Oggi al centro della scena il ruolo delle donne nell’affrontare tutti gli aspetti della sfida del cambiamento climatico. Il gender day ha l’obiettivo di portare la figura femminile in primo piano e a fornire una piattaforma per discutere le sfide esistenti e per condividere storie di successo da tutto il mondo al fine di aumentare la consapevolezza e condividere esperienze e promuovere politiche, strategie e azioni sensibili al genere e reattive.

Numerose sono le evidenze che testimoniano come le donne sopportino un peso sproporzionato degli impatti negativi dei cambiamenti climatici e, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, la prospettiva di genere necessita di ulteriore lavoro per essere pienamente integrata nei processi di formulazione e attuazione delle politiche e delle azioni sul campo.

COP27: al via i negoziati politici

La prima settimana di discussioni tecniche è terminata: da domani inizieranno i negoziati politici per arrivare alle conclusioni e ai piani d’azione. L’obiettivo principale è aumentare i fondi per la transizione ecologica necessaria per combattere il cambiamento climatico, e finanziare l’adattamento richiesto per attutire gli impatti inevitabili, soprattutto nei Paesi più poveri. I colloqui della prima settimana produrranno un testo che definirà le principali questioni da affrontare nella seconda fase, in cui i gruppi negoziali illustreranno proposte e impegni.