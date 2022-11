Iniziata la COP27: Paesi chiamati a mantenere le loro promesse sul clima, grandi assenti Cina e India

MeteoWeb

Il vertice annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, COP27, si è aperto formalmente in Egitto, in mezzo a una moltitudine di crisi, tra cui la guerra in Ucraina, l’inflazione elevata, la carenza di cibo e la crisi energetica. Più di 120 leader mondiali hanno in programma di partecipare all’evento cruciale di Sharm El Sheikh. Due aree chiave dell’agenda sono cercare di mantenere vivo l’obiettivo di Parigi di limitare il riscaldamento a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali e la questione della finanza.

La COP27 è iniziata con un discorso di Alok Sharma, Presidente della COP26, che si è svolta a Glasgow l’anno scorso, in occasione del passaggio di consegne formale all’Egitto. Sharma ha affermato che il mondo non è ancora sulla buona strada per quanto riguarda il limite di 1,5°C, nonostante i progressi compiuti in un ambiente geopolitico difficile. “Di quanti altri campanelli d’allarme ha bisogno il mondo?”, chiede Sharma. “Intere regioni stanno diventando invivibili e dobbiamo trovare la capacità di concentrarci su più di una cosa contemporaneamente. L’inazione è miope e può solo rimandare la catastrofe climatica“. Sharma ha indicato le inondazioni in Pakistan di quest’anno e la siccità in Europa, Stati Uniti e Cina come prova che il mondo deve agire. Sharma ha detto che la COP27 deve riguardare “un’azione concreta“.

Shoukry: “gravi conseguenze senza un cambiamento drastico”

Il discorso di Sharma è stato seguito da quello del Presidente della COP27 Sameh Shoukry. Ha affermato che la serie di vertici delle COP è stata “un viaggio continuo che si è dimostrato utile anno dopo anno. Ora siamo più consapevoli del pericolo che ci minaccia e capiamo meglio cosa dobbiamo fare”. “Siamo determinati a continuare su questa strada. Questo è un momento decisivo e un punto di riferimento distinto su una lunga strada”, ha detto Shoukry.

Riferendosi alla mancanza di un’azione adeguata per combattere il cambiamento climatico, ha avvertito: “continuare in questo modo senza un cambiamento drastico avrà gravi conseguenze che si abbatteranno sulle generazioni future. Siamo ancora di fronte a divari che continuano ad allargarsi negli sforzi per fermare l’aumento delle temperature e prendere misure per adeguarvisi o per rendere disponibili fondi”. Si è anche lamentato del fatto che l’accordo per 100 miliardi di dollari all’anno – promesso dalle nazioni ricche a Copenaghen nel 2009 – “non ha trovato la sua strada per l’attuazione”. “Non possiamo continuare così”, ha detto.

In una nota positiva, ha elogiato quelli che ha definito “salti senza precedenti” nell’uso delle energie rinnovabili negli ultimi anni e la crescente consapevolezza della società, soprattutto tra i giovani, della necessità di affrontare efficacemente il cambiamento climatico.

Stiell: “le nostre azioni devono essere allineate all’Accordo di Parigi”

“Mi viene spesso detto che una persona non può fare la differenza. Nelson Mandela ha detto “sembra sempre impossibile, finché non viene fatto”. Io tengo questo pensiero vicino a me. Ecco perché dico oggi che inizia una nuova era e che noi iniziamo a fare le cose in maniera differente”, ha detto nel suo discorso Simon Stiell, segretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

“Chiederemo conto alle persone, siano essi Presidenti, Primi Ministri o amministratori delegati, un capo della responsabilità, perché le nostre politiche, le nostre attività, le nostre infrastrutture, le nostre azioni, siano esse personali o pubbliche, devono essere allineate con l’Accordo di Parigi e con la Convenzione. Il cuore dell’attuazione sono tutti ovunque nel mondo, che ogni singolo giorno fanno tutto il possibile per affrontare la crisi climatica“, ha affermato Stiell.

Alla COP26, i Paesi hanno deciso di cercare di prevenire un aumento delle temperature globali di oltre 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Tuttavia, gli impegni presi in merito alla riduzione delle emissioni erano inadeguati, quindi anche i governi hanno deciso di tornare al tavolo quest’anno con piani migliorati. La maggior parte finora non è riuscita a farlo. Stiell ha dichiarato: “solo 29 Paesi si sono presentati con piani nazionali più rigorosi dalla COP26 – 29 non è 194. Quindi ora sono qui a guardare 165 Paesi che quest’anno dovrebbero rivedere e rafforzare i loro impegni nazionali”.

“Non sarò un custode di arretramenti. Sappiamo cosa deve essere fatto da tutti, ovunque, ogni singolo giorno, facendo tutto il possibile. Colleghi, è ora di mettersi al lavoro”, ha aggiunto.

I grandi assenti alla COP27: Cina e India

Più di 40.000 partecipanti sono stati registrati per i colloqui della COP27. L’Egitto ha detto che parteciperanno oltre 120 leader mondiali, molti dei quali parleranno a un evento di alto livello dal 7 all’8 novembre, mentre il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbe arrivare nel corso della settimana. Ma molte figure di spicco, tra cui il Presidente cinese Xi Jinping e il Primo Ministro indiano Narendra Modi, non hanno in programma di partecipare, il che mette in dubbio se i colloqui in Egitto potranno portare a grandi accordi per ridurre le emissioni senza due dei maggiori Paesi inquinanti del mondo.