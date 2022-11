COP27, Papa Francesco: “coraggio per rispondere al grido della Terra”

MeteoWeb

Nel corso dell’Angelus, Papa Francesco ha parlato anche della COP27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso a Sharm el Sheikh, in Egitto. “Auspico che si facciano passi in avanti con coraggio e determinazione nel solco tracciato dall’Accordo di Parigi“, ha detto Papa Francesco, ricordando come domani sia il “primo anniversario dell’avvio della piattaforma Laudato si’ che promuove la conversione ecologica e stili di vita coerenti con essa”.

“Un ottimo inizio – ha detto Bergoglio – per un percorso di 7 anni volto a rispondere al grido della Terra e al grido dei poveri”. “Incoraggio questa missione cruciale per il futuro dell’umanità – ha concluso – affinché possa favorire un concreto impegno per la cura del creato”.