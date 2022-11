COP27, l’appello di Shoukry: “tanto lavoro da fare, serve cambiare marcia”

MeteoWeb

Sameh Shoukry, Presidente della COP27 di Sharm el-Sheikh e Ministro degli Esteri egiziano, ha convocato oggi una plenaria informale per esaminare gli esiti della conferenza in corso in Egitto. Durante questa sessione, Shoukry ha esortato le parti e i gruppi a concentrarsi sul raggiungimento di un risultato positivo. Il capo della diplomazia egiziana ha ribadito la necessità di un risultato coerente con l’etica di attuazione della COP27 e di promuovere gli impegni sul clima.

“C’è ancora molto lavoro davanti a noi se vogliamo ottenere risultati significativi e tangibili di cui possiamo essere orgogliosi. Ora dobbiamo cambiare marcia e integrare le discussioni tecniche con un impegno più politico e di alto livello“, ha affermato Shoukry. A seguito della consultazione con le parti e con i gruppi coinvolti nei negoziati, il Presidente della COP27 ha definito un programma di lavoro per raggiungere un accordo nei negoziati che prevede il proseguimento dei negoziati tecnici su questioni chiave. “Il nostro obiettivo comune è adottare venerdì 18 novembre decisioni e conclusioni di consenso che costituiranno risultati completi, ambiziosi ed equilibrati della conferenza di Sharm el Sheikh“.