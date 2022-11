COP27, Sunak: “onorare le promesse di finanziamento del clima, guerra in Ucraina motivo per andare più veloci nella lotta alle emissioni”

MeteoWeb

Il Premier britannico Rishi Sunak ha tenuto il suo discorso alla conferenza COP27 in Egitto, nella sua prima uscita internazionale da quando è diventato Primo Ministro. Ha iniziato parlando della COP26, quando la compianta Regina Elisabetta II si è rivolta alla conferenza, affermando che “quando le nazioni si uniscono per una causa comune, c’è sempre spazio per la speranza”. “Credo che abbiamo trovato spazio per la speranza a Glasgow con un’ultima modifica per creare un piano che limiterebbe le temperature globali a 1,5°C”, ha detto Sunak.

Dobbiamo onorare le nostre promesse sui finanziamenti per il clima, ha continuato il Premier britannico. La pandemia “ha quasi distrutto” l’economia globale, ha aggiunto, ma il Regno Unito sta mantenendo il suo impegno di 11,6 miliardi di sterline in finanziamenti per il clima. Sunak ha affermato alla COP27 che triplicherà i finanziamenti per l’adattamento a 1,5 miliardi di sterline entro il 2025. “Credo profondamente che sia la cosa giusta da fare“, ha detto. Sunak considera che non è solo moralmente giusto, è anche economicamente giusto poiché la sicurezza climatica va di pari passo con la sicurezza energetica.

Il Premier britannico ha affermato che combattere il cambiamento climatico è un imperativo sia morale che economico, citando l’invasione russa dell’Ucraina come momento critico. Ha detto che la guerra del Presidente russo Vladimir Putin non è una ragione per andare piano con la riduzione delle emissioni, ma invece una ragione per andare più veloci.

Sunak afferma che il Regno Unito sta investendo in nuove infrastrutture verdi, incluso l’aiuto ai Paesi in via di sviluppo a fornire “una corsia preferenziale per una crescita pulita”. Aggiunge che tra questi ci sono investimenti da 65 milioni di sterline in una serie di progetti di investimento verde. Ha continuato dicendo che dirigendo la finanza privata e pubblica verso la protezione del nostro pianeta, la lotta al cambiamento climatico può tradursi in nuovi posti di lavoro e in una crescita pulita. “Possiamo lasciare in eredità ai nostri figli un pianeta più verde e un futuro più prospero. Mentre ci riuniamo ancora una volta per una causa comune oggi, c’è davvero spazio per la speranza, insieme realizziamola”, ha detto Sunak, concludendo il suo discorso alla COP27.