COP27, Timmermans: “se fallisce, perdiamo tutti. L’Ue c’è”

“Se fallisce questa COP, perdiamo tutti. E non abbiamo tempo da perdere. L’Ue farà di tutto per trovare il compromesso“. Lo ha dichiarato il Vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, in una conferenza stampa alla COP27 a Sharm el Sheikh. “Non sono ancora sicuro di dove porteranno i colloqui. Spero che la presidenza ci presenti presto un testo che possa essere base per i nostri colloqui“, ha spiegato.

“Abbiamo sempre detto che questa COP è per ricostruire la fiducia e trovare il compromesso. L’Ue ha fatto la sua parte con diverse proposte, anche per quanto riguarda i fondi per l’adattamento e per perdite e danni. Spero gli altri facciano lo stesso“, ha aggiunto Timmermans.

Nella lotta al cambiamento climatico, “fare progressi è cruciale ma siamo fuori strada sull’impegno di 1,5°C, che non è un obiettivo, bensì un limite” al riscaldamento globale “e starne al di sotto è fondamentale. Il mondo deve agire su questo e fare di più“. Lo ha dichiarato l’europarlamentare Bas Eickhout, capo delegazione per il Parlamento europeo alla COP27, nella conferenza stampa con Timmermans. “Non siamo venuti a Sharm el Sheikh per riconfermare quanto deciso a Glasgow”, ha aggiunto l’eurodeputato riferendosi alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite dello scorso anno. “Servono progressi sia sulla mitigazione che sull’adattamento finanziario a perdite e danni” causati dal cambiamento climatico, ha sottolineato.