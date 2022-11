COP27, von der Leyen: “non prendiamo l’autostrada per l’inferno, l’Europa mantiene la rotta dell’Accordo di Parigi”

MeteoWeb

“A febbraio, nella stessa settimana in cui la Russia ha invaso l’Ucraina, l’IPCC (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) ha lanciato un severo avvertimento alla comunità globale. Il suo messaggio non avrebbe potuto essere più chiaro: il cambiamento climatico è più veloce della nostra capacità di azione. Quindi dobbiamo agire per risultati migliori e più veloci. La crisi globale dei combustibili fossili deve essere un punto di svolta. Quindi non prendiamo l’autostrada per l’inferno ma guadagniamo il biglietto pulito per il paradiso. Per l’Europa la risposta è REPowerEU“. Lo ha detto il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla COP27 a Sharm el-Sheikh, facendo eco all’avvertimento lanciato dal segretario delle Nazioni Unite. “L’Europa sta tenendo la rotta, facciamo questo viaggio insieme“, ha detto ancora von der Leyen.

Von der Leyen ribadisce che “dobbiamo raggiungere l’obiettivo di Parigi. E l’Europa mantiene la rotta. Ridurremo le nostre emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030. Con il nostro pacchetto Fit for 55, stiamo mettendo in atto il quadro legislativo più ambizioso al mondo”. “Per il secondo anno consecutivo – ha tenuto a sottolineare – abbiamo superato i 23 miliardi di euro, nonostante la pandemia e nonostante la guerra in Ucraina. Una grossa parte dei nostri finanziamenti per il clima va già all’adattamento. Invitiamo anche gli altri a farsi avanti”.

“Chiediamo a tutti i principali emettitori di aumentare le proprie ambizioni. Inoltre, abbiamo bisogno di progressi tangibili nel nostro obiettivo globale di adattamento. I più bisognosi, nei Paesi in via di sviluppo, devono essere aiutati ad adattarsi a un clima più rigido“, ha aggiunto il Presidente della Commissione. “Questa COP deve fare progressi sulla prevenzione, la minimizzazione e la gestione delle perdite e dei danni causati dai cambiamenti climatici. È giunto il momento di mettere questo punto all’ordine del giorno. Infine, esortiamo i nostri partner del Nord Globale a incrementare i loro finanziamenti per il clima al Sud globale“, ha aggiunto.

L’impegno Ue nelle energie rinnovabili

“Non stiamo solo riducendo la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi – che è un bene, ma non abbastanza – ma stiamo accelerando in modo massiccio l’introduzione delle energie rinnovabili. La capacità rinnovabile aggiuntiva dell’Ue è destinata a più che raddoppiare quest’anno, fino a 50 Gigawatt. E l’anno prossimo potremo stabilire un nuovo record assoluto di oltre 100 GW, a condizione di accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili”, ha aggiunto Ursula von der Leyen nel suo discorso alla COP27.

“Ogni chilowattora di elettricità che generiamo dall’energia solare, eolica, dall’idrogeno verde o da altre fonti rinnovabili non è solo un bene per il clima, ma ci dà indipendenza e sicurezza di approvvigionamento. Il Sud globale ha risorse in abbondanza. Facciamo squadra. Ecco perché l’Unione europea sta firmando nuovi partenariati per l’idrogeno con Egitto, Namibia e Kazakistan. Per questo sostiene partner come il Vietnam e il Sudafrica nella decarbonizzazione delle loro economie”, ha spiegato von der Leyen.