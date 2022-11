La COP27 entra nel vivo, von der Leyen: “fare di tutto per mantenere il traguardo +1,5°C”

MeteoWeb

“Davanti a noi tante sfide, ma quella del clima è la più grande. La COP27 sarà un summit per concretizzare e tenere traccia delle promesse fatte“: lo ha dichiarato il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sul suo account Twitter nel giorno in cui a Sharm El Sheikh entra nel vivo la conferenza sui cambiamenti climatici. Dobbiamo fare tutto il possibile per mantenere la fattibilità del traguardo di 1,5 gradi. L’Europa mantiene la rotta“.

COP27, il programma di oggi

Oggi si parte con la cerimonia di apertura, alla quale parteciperà anche il premier Meloni. In seguito sono in programma 2 tavole rotonde: una sulla transizione equa dal titolo “Just Transition”, e una sulla sicurezza alimentare, “Food Security”.

In giornata è prevista anche la firma del Memorandum of Understanding (MoU) con Alikhan Smailov, primo ministro del Kazakistan.

Nel pomeriggio previsto il bilaterale tra il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al-Sisi e le dichiarazioni dei leader. Meloni dovrebbe parlare alla sessione plenaria alle 17.