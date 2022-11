COP27: una webcam sull’Everest per mettere le montagne al centro

MeteoWeb

Pyramid Lab EvK2, la webcam del Monte Everest, è stata attivata dall’organizzazione EVK2Minoprio in concomitanza della COP27.

Si tratta di una webcam installata sopra il Kala Patthar, una montagna del Nepal situata di fronte all’Everest, in Himalaya, a un’altezza di 5.675 metri (18.619 piedi). La webcam cattura da una distanza di soli 10 km in linea d’aria l’immagine in diretta del monte Everest, è la webcam più alta del mondo e si aggiorna ogni minuto.

È stata installata per la prima volta da scienziati italiani nell’ambito del progetto EvK2CNR / NAST Pyramid Laboratory Observatory EvK2.

Oggi il progetto viene promosso e gestito da EvK2Minoprio insieme alla Nepal Academy of Science and Technology (NAST) e ad un gruppo di Università italiane, UNIMI, UNI Chieti, UNICA, UNIBS.

L’obiettivo del progetto è quello di raccogliere informazioni e dati scientifici sui cambiamenti climatici, in particolare per quanto riguarda la fisica e la chimica dell’atmosfera, lo studio dell’evoluzione dei ghiacciai, dell’acqua e dei fenomeni correlati, della salute umana, della vegetazione e della fauna nella regione dell’Everest, della ricerca relativa alla sismica, alla geologia e alla geofisica. Sono inoltre attivi progetti relativi allo sviluppo e di capacity building nei territori montani.

Dopo un periodo di alcuni anni di ridotta operatività, il Pyramid Laboratory Observatory EvK2 riprende la sua attività ripristinando le sue stazioni meteorologiche.