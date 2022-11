Meteo, al lanciatore italiano Vega C il compito di spedire nello Spazio altri 5 satelliti Sentinel

MeteoWeb

Sarà Vega C, il nuovo lanciatore dell’Agenzia spaziale europea (Esa) costruito in Italia dalla Avio, a portare in orbita cinque nuovi satelliti Sentinel del programma europeo Copernicus, con altrettanti lanci programmati dallo spazioporto europeo nella Guyana francese tra il 2024 e il 2026. Lo stabilisce il contratto firmato oggi da Arianespace e Commissione Europea. “Grazie a questo nuovo contratto con Arianespace, la Commissione europea si assicura i lanci di Copernicus per i prossimi sei anni“, commenta Timo Pesonen, della Direzione Generale per la Difesa, l’Industria e lo Spazio della Commissione europea. “Questi lanci garantiranno che, con il supporto dell’Esa, la costellazione di Copernicus venga rifornita e nuove capacità di osservazione vengano messe in orbita“.

Con questi cinque nuovi lanci, sale a quota 13 il portafoglio ordini del nuovo vettore Vega C. Per il programma di osservazione della Terra Copernicus poterà in orbita cinque ‘Sentinelle’ del Pianeta: il satellite Sentinel-1D, che sarà dotato di un radar ad apertura sintetica (Sar) per fornire osservazioni multiuso ad alta risoluzione in qualsiasi condizione atmosferica sull’oceano e sulla terraferma; Sentinel-2C, che fornirà immagini ottiche ad alta risoluzione monitorando la variabilità delle condizioni della superficie terrestre; Sentinel-3C, che fornirà dati ottici, radar e altimetrici ad alta precisione per i servizi marittimi e terrestri misurando variabili come la topografia e la temperatura della superficie marina; infine i Sentinel CO2M-A e CO2M-B, che saranno dotati di uno spettrometro nel vicino infrarosso e nell’infrarosso a onde corte per misurare l’anidride carbonica atmosferica prodotta dall’attività umana, fornendo all’Ue una fonte di informazioni unica e indipendente per valutare l’efficacia delle misure di decarbonizzazione.

Il ministro Urso: “bella notizia per la filiera industriale italiana”

“Oggi la Commissione europea ha siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Arianespace per 5 lanci satelliti Copernicus con volo Vega C, lanciatore europeo prodotto in Italia.Questa firma, a pochi giorni dalla Conferenza Ministeriale di Parigi, conferma il ruolo strategico del nostro Paese nel sistema spaziale europeo ed è una bella notizia per la filiera industriale italiana”. Così il ministro Adolfo Urso commenta la notizia della firma di un contratto della Commissione UE per 5 lanci di Vega C per il posizionamento in orbita bassa dei satelliti Copernicus.