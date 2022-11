Corea del Sud: 2 minatori salvati a 9 giorni dal crollo di una miniera

MeteoWeb

In Corea del Sud, 2 minatori rimasti intrappolati per più di 9 giorni in una miniera di zinco crollata, sono stati salvati dopo una complessa operazione di salvataggio: lo hanno riferito le autorità.

I due uomini erano rimasti intrappolati a circa 190 metri di profondità in un pozzo verticale della miniera, crollata il 26 ottobre a Bonghwa. I due sopravvissuti, 56 e 62 anni, sono in condizioni stabili: sarebbero sopravvissuti accendendo un fuoco e costruendo una tenda di plastica all’interno di un tunnel per tenersi al caldo, bevendo l’acqua caduta all’interno della galleria.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha definito il loro salvataggio “veramente miracoloso“, ringraziando i soccorritori.