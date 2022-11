MeteoWeb

Occuparsi del benessere della donna a 360 gradi e a tutte le età, sviluppare progetti di prevenzione e di educazione alla salute perché corretti stili di vita possono prevenire il 40% dei tumori, favorire, quando è possibile, la diagnosi precoce delle neoplasie e illustrare le più recenti innovazioni terapeutiche che stanno rivoluzionando la lotta al cancro nei paesi occidentali. Questo è l’obiettivo del primo tour nazionale di informazione organizzato da Loto Onlus e FIDAPA BPW Italy.

La campagna partirà a novembre 2022 e durerà un anno, coinvolgendo le principali città della penisola e permetterà a Loto, Associazione di pazienti che si occupano del tumore all’ovaio e più in generale di tumori ginecologici, di sviluppare una collaborazione reale con FIDAPA BPW Italy, la Federazione che riunisce le donne professioniste, fortemente radicata in tutte le regioni italiane e non solo. Attraverso conferenze, webinar, incontri, dibattiti con medici e volontari dell’associazione ci saranno confronti con le Socie FIDAPA sulla lotta al cancro a 360 gradi.

“È per noi motivo di grande orgoglio poter avviare questo progetto perché solo la corretta informazione può permettere alle donne di vivere in salute – afferma Sandra Balboni, Presidente dell’Associazione Loto OdV – Due anni di pandemia ci hanno confermato la necessità di adottare corretti stili di vita e di tutelare ai massimi livelli la salute di noi donne e dei nostri familiari. Ormai tutti gli studi scientifici hanno confermato che la prevenzione rimane l’arma vincente e seguire corretti stili di vita può permettere di evitare il cancro. Non svolgere alcuna attività fisica, fumare, abbandonare la dieta mediterranea, consumare in modo eccessivo alcool, sono scorretti stili di vita che possono favorire l’insorgenza di tumori. In particolare, preoccupa il fumo di sigaretta che in questi anni ha registrato un forte incremento fra le donne comportando una crescita significativa di tumori del polmone, ma anche della vescica e del seno che sono direttamente legati al tabagismo”.

Questi incontri di informazione e formazione, fatti da un team di esperti del Comitato Scientifico LOTO, serviranno anche per un confronto su alcune credenze ancora troppo diffuse secondo le quali, per esempio, tumore significa male incurabile. Oggi non è più così il 65% delle donne riesce a superare il cancro nelle sue diverse forme, una percentuale in costante ascesa rispetto a pochi anni fa. “C’è ancora troppa ignoranza su molti aspetti legati alla malattia, in particolare su tumori come quello dell’ovaio, difficili da diagnosticare e che non possono giovarsi degli screening – sottolinea la presidente Balboni – Per questo è importante favorire la comunicazione e il confronto”.

Il progetto, nato grazie all’importante contributo di Loto Sicilia nelle persone di Genziana Internicola e Nicoletta Salviato che lo hanno proposto alla Presidente del Distretto Sicilia, FIDAPA BPW Italy, Carmela Lo Bue, la quale, rilevandone la fondamentale importanza per il benessere delle socie, lo ha proposto come Protocollo d’Intesa alla Presidente Nazionale Fiammetta Perrone. Partendo proprio dalla Sicilia, il tour permetterà anche di avviare, da parte di LOTO, una raccolta fondi per incrementare e avviare nuove campagne di sensibilizzazione legate ai corretti stili di vita e alla prevenzione.

“Siamo particolarmente felici di questa collaborazione – afferma Fiammetta Perrone, Presidente Nazionale FIDAPA BPW Italy – È forte l’esigenza in tutte noi per una maggiore consapevolezza e attenzione verso la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura di queste neoplasie. Molte delle nostre affiliate hanno dovuto affrontare malattie gravi come il tumore, alcune sono riuscite a superarlo ed è importante ora un ritorno alla vita. Queste manifestazioni itineranti per il paese serviranno oltre a divulgare conoscenza anche a favorire fundraising con l’obiettivo di avviare nuove campagne sempre più a tutela delle donne”.