Covid, domani la Corte costituzionale decide sulla legittimità dell’obbligo vaccinale

Alla vigila dell’udienza della Corte costituzionale per valutare la legittimità della scelta di sospendere i lavoratori pubblici e i militari non vaccinati contro il Covid, in molte città italiane oggi alle 21, di fronte la prefettura, si terrà una veglia. “Domani la Consulta è chiamata a decidere sulla questione di legittimità dell’obbligo vaccinale“, ha detto Nico Liberati, leader no green pass, che parteciperà questa sera all’iniziativa.

“Se la Consulta domani rigetterà le eccezioni sollevate da molti tribunali italiani, verrà conferito all’organo esecutivo e dunque al legislatore di turno il potere di decidere, senza alcun contrappeso e senza alcun ostacolo, a quali cure dovrà sottoporsi un cittadino malato ed a quale tipo di prevenzione dovrà sottostare un cittadino sano: senza che il singolo possa opporvisi, in forza dei principi costituzionali di autodeterminazione ed inviolabilità del corpo umano“, ha concluso Liberati.

Sui social network gli hastag utilizzati sono

#vegliaperlacostituzione

#vegliaperlelibertà

#vegliaperidirittiumani

L’elenco delle città in cui si farà la veglia: