Covid, da Fratelli d’Italia orgoglio per le nuove norme: “con noi la scienza ha il sopravvento sull’ideologia”

MeteoWeb

“Un plauso alle misure messe in campo dal governo Meloni e dal ministro Schillaci, che mirano ad attenzionare i fragili riguardo le vaccinazioni. Finalmente si delinea una politica basata su dati scientifici, capace di mettere al bando metodi da ultras, a cui si preferiscono i riscontri numerici dei protocolli in atto. Da qui la capacità di interpretare il momento nell’ottica di una gestione che cambia continuamente pelle“. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Liris.

Liris aggiunge: “nessuna lettera scarlatta no vax, perché il ministro promuove la quarta dose per i fragili e gli anziani. Allo stesso tempo però niente più isolamenti insensati di popolazione che è ‘sana’, con la ‘liberazione’ immediata anche inferiore al periodo dei 5 giorni. Questo significa prendere le decisioni in base alla capacità infettiva del virus, soprattutto da parte degli asintomatici. A sua volta -conclude – il monitoraggio della capacità infettiva del virus, mediante numero di infetti e tasso di ospedalizzazione, potrà suggerire modifiche della procedura in corso d’opera. Insomma, finalmente la scienza riprende il sopravvento sulla ideologia“.