Covid, Schillaci: “al lavoro sulla quarantena, verso lo stop al tampone finale”

“Stiamo lavorando anche sulla quarantena per far sì che soprattutto i pazienti asintomatici positivi possano rientrare prima. A breve anche su questo faremo una comunicazione, eventualmente eliminando anche il tampone finale“: è quanto ha affermato questa mattina il Ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento sulle vaccinazioni al Ministero della Salute, l’incontro istituzionale “Prevenzione vaccinale dei soggetti adulti fragili o immunocompromessi, la nuova priorità” nell’Auditorium Cosimo Piccinno.

“È importante mettere in campo ogni sforzo per proteggere i più fragili e gli anziani,” ha proseguito Schillaci, annunciando il lancio di una campagna di promozione delle vaccinazioni contro Covid e influenza: “Dialogo, informazione e sensibilizzazione – ha sottolineato – sono fattori decisivi nella promozione della Salute. La campagna prevede lanci sulle principali reti, anche con filmati. Valutiamo la presenza di testimonial, ma preferirei avere attori non professionisti“. “Prima che i virus inizino a circolare più rapidamente, abbiamo bisogno dell’impegno di tutti per far sì che chi è più fragile capisca l’importanza di vaccinarsi“.