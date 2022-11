Maurizio Crozza positivo al Covid: salta “Fratelli di Crozza”

MeteoWeb

Il comico Maurizio Crozza è risultato positivo al Covid ed è quindi costretto a rinunciare alla puntata di stasera di “Fratelli di Crozza”, lo show satirico che lo vede protagonista sul Nove, in cui imita noti personaggi. In attesa del tampone negativo che gli permetta di tornare in scena, i fan di Crozza sperano in un ritorno per il prossimo venerdì, per la puntata del 2 dicembre.

La puntata di stasera, tuttavia, non verrà eliminata ma sarà recuperata al termine della stagione. Stasera andrà in onda invece “I Migliori Fratelli di Crozza”, ossia una puntata dedicata ai momenti migliori delle passate edizioni del programma.