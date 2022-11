Boom di danni cardiaci in Australia: “basta con vaccini mRna ai giovani”

MeteoWeb

Lui si chiama Ross Walker, è uno dei più noti cardiologi di Sidney, è sta conducendo una battaglia contro i farmaci mRna. Nell’’ultimo anno ha notato in tanti giovani un aumento dei problemi cardiaci. E l’incremento si è verificato dall’inizio della campagna vaccinale anti Covid. Walker ha dunque chiesto la sospensione della somministrazione del prodotto a mRna di Pfizer e Moderna.

“Dobbiamo mettere il Covid in prospettiva: adesso non è dov’era 12 mesi fa, perché è cambiato tutto, stiamo assistendo a un cambiamento“. E’ quanto riferito dal cardiologo in un’intervista al Daily Mail Australia. Le dichiarazioni del cardiologo arrivano dopo la drammatica vicenda di Monica Eskandar, diciottenne. La studentessa si è dovuta sottoposta a vaccino mRna, obbligatorio in Australia per poter sostenere l’esame finale a scuola. Ma dopo poche ore dalla somministrazione, Monica è stata portata d’urgenza all’ospedale con forti dolori al petto.

I medici le hanno diagnosticato una pericardite dovuta proprio al vaccino. Incriminato sono in particolare i vaccini ad mRNA, come Pfizer e Moderna, che provocano un’infiammazione dolorosa del rivestimento del cuore.