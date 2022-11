Ebola in Uganda: 140 casi confermati da inizio epidemia

MeteoWeb

Sono 140 i casi confermati di Ebola in Uganda, tra cui 55 morti e 70 guariti. Dall’inizio dell’epidemia, proclamata il 20 settembre, Medici Senza Frontiere (MSF) lavora al fianco del Ministero della Salute per contrastare questa nuova epidemia.

“Uno degli obiettivi più importanti nel controllo della diffusione dell’epidemia è ridurre il tempo che intercorre tra i primi sintomi e la conseguente gestione della malattia. Sappiamo che prima vengono trattati i pazienti, maggiori sono le loro possibilità di sopravvivenza e minore è il rischio che la malattia si diffonda all’interno della comunità,” ha spiegato il dott. Roberto Scaini, medico MSF a Kampala.

Nel distretto di Mubende, epicentro dell’epidemia, le équipe di MSF stanno lavorando a stretto contatto con le comunità. Stanno visitando i centri sanitari e le scuole che hanno visto casi di Ebola, per supportare attività di prevenzione e controllo del contagio o per fornire consigli sulla promozione della salute. Questa attività, che include anche l’identificazione e il monitoraggio dei contatti, aumenta la consapevolezza su come prevenire la malattia e cosa fare alla comparsa dei sintomi.