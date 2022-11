Economista e avvocato tedesco fa causa all’OPEC: “sta gestendo un cartello”

MeteoWeb

Armin Steinbach, economista e avvocato tedesco di 44 anni, ritiene che l’OPEC stia gestendo un cartello illegale, gonfiando il prezzo della benzina e del gasolio. Così ha deciso di citare in giudizio l’organizzazione per danni: 50 euro, più gli interessi.

La causa, intentata presso il tribunale regionale di Berlino contro l’OPEC e diverse compagnie petrolifere statali, non è uno scherzo. Per ora è stato permesso di procedere e il giudice ha chiesto all’OPEC – e a diverse compagnie petrolifere statali – di nominare i propri avvocati.

“Il caso è insolito perché, nonostante abbia gestito quello che sembra un cartello petrolifero per oltre 60 anni, l’OPEC deve ancora affrontare una seria sfida legale. Se un tribunale dovesse pronunciarsi a sfavore, le conseguenze potrebbero essere di vasta portata. Almeno a breve termine, i consumatori godrebbero di prezzi più bassi mentre tutti, dall’Arabia Saudita a Big Oil, guadagnerebbero meno soldi. Il mercato del greggio, però, rischierebbe di trasformarsi nel free-for-all che è diventato il gas naturale,” spiegato Javier Blas, editorialista di Bloomberg che si occupa di energia e materie prime.

I governi occidentali hanno evitato di usare i tribunali contro l’OPEC per due motivi, prosegue Blas: pensavano che fosse protetta da immunità e temevano ritorsioni. Alcuni legislatori hanno preso in considerazione modi innovativi per cercare di superare l’impasse. Nel 2000, Joe Biden, al tempo senatore degli Stati Uniti, aveva scritto all’allora presidente Bill Clinton suggerendo una causa contro l’OPEC presso la Corte internazionale di giustizia dell’Aia.

I querelanti privati ​​non devono temere ritorsioni, ma, sorprendentemente, solo due hanno provato negli ultimi 50 anni negli Stati Uniti, e hanno fallito proprio a causa dell’immunità sovrana e dei principi dell’attore statale. L’International Association of Machinist and Aerospace Workers, un sindacato statunitense e canadese, ha citato in giudizio l’OPEC nel 1978, ma il caso è stato archiviato. Prewitt Enterprises Inc., che gestiva distributori di benzina, ha citato in giudizio nel 2000 ma ha perso principalmente per motivi tecnici, ricorda Blas.

E se Steinbach riuscisse dove i pochi che hanno tentato in passato hanno fallito?

Steinbach, che insegna economia e diritto alla prestigiosa business school HEC di Parigi e in precedenza era un alto funzionario pubblico presso il ministero delle finanze tedesco, crede di avere una possibilità. “L’OPEC è un cartello,” ha dichiarato a Blas la scorsa settimana. “È un’organizzazione che offre una piattaforma agli Stati per concordare le loro quote di produzione di petrolio. Elimina le pressioni concorrenziali che altrimenti esisterebbero e, così facendo, influenzano indirettamente i prezzi“.