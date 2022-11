Egitto, autobus finisce in un canale: almeno 24 morti

MeteoWeb

Almeno 24 persone sono morte in un incidente su una strada nel Delta del Nilo, nel nord dell’Egitto. L’autobus si cui viaggiavano si è ribaltato, ha reso noto il ministero della Sanità. Il mezzo è caduto in un canale del Delta del Nilo sulla strada che collega Mansura al Cairo. Gente del posto e soccorritori fluviali sono riusciti a salvare 13 persone dall’annegamento.

Gli incidenti stradali sono frequenti in Egitto. Ufficialmente nel 2021 le vittime sono state 7 mila nel Paese più popoloso del mondo arabo, che conta 104 milioni di abitanti. A luglio, 25 persone sono morte e 35 hanno riportato ferite quando il loro autobus si è schiantato contro un camion nell’Egitto centrale. Almeno per i dati relativi al 2019, l’ufficio statistico nazionale egiziano Capmas ha attribuito la principale causa del incidenti stradali in Egitto all’errore umano per un 79,7% e a difetti tecnici dei veicolo per il 13,5%. Nell’ottobre 2014, ben 30 persone morirono e 15 altre rimasero ferite in un incidente stradale che coinvolse tre minibus nella provincia di Assuan (sud) probabilmente a causa della velocità dei mezzi.