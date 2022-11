Eleonora Sirabella, chi è la prima vittima dell’alluvione di Ischia

MeteoWeb

Si chiamava Eleonora Sirabella, 32 anni il 4 gennaio prossimo, ed era di Lacco Ameno, la vittima accertata della frana che all’alba ha colpito il comune di Casamicciola sull’isola di Ischia. L’identificazione è avvenuta in tarda serata, dopo che per ore altri nomi erano rimbalzati, in particolare quello di una cinquantenne di origini bulgare che tuttora risulta dispersa. Grande sgomento di amici e parenti che sui social stanno pubblicando numerosi messaggi di cordoglio.