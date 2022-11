Elicottero si schianta nel Biellese: grave il pilota

MeteoWeb

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso per un elicottero privato precipitato nel Comune di Piedicavallo (BI). Sul posto è stata inviata in prima battuta l’eliambulanza con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo che ha individuato un ferito, presumibilmente il pilota, lo ha stabilizzato e ospedalizzato in codice rosso.

Il velivolo era impegnato nel trasporto di materiale edile ed è finito nella boscaglia in località Montesinaro.

Sul luogo dove è precipitato l’Elicottero sono al lavoro Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino, personale del 118. Sul posto anche il sindaco di Piedicavallo Carlo Rosazza Prin. Sono in corso gli accertamenti del caso per stabilire la dinamica dell’incidente. Sembrano esclusi problemi legati alle condizioni meteo.