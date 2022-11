Nuova provocazione di Elon Musk: “potrei creare il mio smartphone”

MeteoWeb

Nuova provocazione di Elon Musk, che, dopo Spazio, auto e social, potrebbe sbarcare nel mercato degli smartphone. Una podcaster, Liz Wheeler ha affermato: “Se Apple e Android decidessero di togliere Twitter dai loro app, Musk sarebbe costretto a inventare un suo smartphone“. Il miliardario ha quindi risposto: “Mi auguro che non si debba arrivare a questo, ma se non avessi altra scelta, sì, creerei un telefono alternativo“.

In un altro post, la podcaster ha sottolineato: “Quest’uomo costruisce razzi per andare su Marte, cosa vuoi che sia per lui uno stupido smartphone“, aggiungendo che “metà degli americani sarebbero felici di mollare quegli spioni di Apple e Android“.