Elon Musk: “spunta blu di Twitter a pagamento”

L’ultima idea di Elon Musk per Twitter: la spunta blu a pagamento. Il fondatore di SpaceX e Tesla, che ha appena acquistato il social per circa 44 miliardi di dollari, con un tweet ha prospettato la rivoluzione che dovrebbe mettere tutti gli utenti più o meno sullo stesso piano.

“L’attuale sistema Signori-Vassalli di Twitter per chi ha o non ha una spunta blu è una cavolata. Potere al popolo! Spunta blu per 8 dollari al mese,” ha twittato il magnate.

Il prezzo – ha spiegato – sarà modificato per Paese in proporzione alla parità di potere d’acquisto. Si potrà ottenere priorità nelle risposte, nelle menzioni e nella ricerca, essenziale per evitare spam e truffe. Inoltre, è prevista la possibilità di pubblicare video e audio lunghi e pubblicità dimezzata.

L’intervento di Musk ha spazzato via i rumor in circolazione e chiarito la sua strategia, ovvero ampliare i flussi dei ricavi al di là della pubblicità. “Dobbiamo pagare i conti in qualche modo! Twitter non può fare affidamento solo sulla pubblicità,” aveva in precedenza twittato il miliardario.